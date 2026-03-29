شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الفتاة ميرنا جميل، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الغدر بالخصوص"، وذلك بعد رفضها الارتباط به.

طلب فحص الحالة النفسية للمتهم

طالب دفاع المتهم بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، وإعداد تقرير شامل عن حالته.

اعترافات المتهم أمام المحكمة

ناقشت هيئة المحكمة المتهم، الذي بدا متزنًا، حيث أدلى باعترافات تفصيلية أكد خلالها تخطيطه للجريمة لمدة 20 يومًا، وقيامه بشراء سلاح أبيض وتنفيذ الواقعة.

انهيار داخل قاعة المحكمة

انهار المتهم خلال الجلسة، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليها، مدعيًا أنه لم يكن في كامل وعيه وقت تنفيذ الجريمة، رغم اعترافه بالتخطيط المسبق.

مطالبة بتعويض مدني

طالب محامي أسرة المجني عليها بإلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالأسرة.

تفاصيل أمر الإحالة

كشف أمر الإحالة أن المتهم (26 عامًا) قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن خطط للجريمة بسبب رفضها الارتباط به، وتتبعها حتى باغتها بطعنات قاتلة.

إصابة شخص آخر خلال الواقعة

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهم اعتدى على شخص آخر، محدثًا به إصابات أعجزته عن العمل لمدة لا تتجاوز 20 يومًا.

استمرار نظر القضية

من المنتظر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لحين الفصل في طلبات الدفاع والتقارير الفنية الخاصة بحالة المتهم.

