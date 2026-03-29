ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في أسوان مع غياب الشمس وتراكم السحب

كتب : إيهاب عمران

02:18 م 29/03/2026
    شارع الكورنيش بمدينة أسوان
    طقس هادىء فى أسوان
    كورنيش أسوان (1)
    كورنيش أسوان (2)
    كورنيش أسوان (3)
    مراكب شرعية راسية على كورنيش أسوان
    نهر النيل بأسوان
    سيارات فى شوراع أسوان

تشهد محافظة أسوان منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية، مصحوبة بارتفاع في نسبة الرطوبة، واختفاء الشمس نتيجة تراكم السحب المتوسطة في سماء المدينة.

وتتابع غرفة السيطرة بديوان عام المحافظة أحوال الطقس على مدار الساعة، مع التنسيق المستمر مع غرف العمليات بالمراكز والمدن المختلفة، وكذلك مع الجهات المسؤولة عن الملاحة النهرية في مصر العليا، لضمان الاستعداد الكامل لأي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس.

ويأتي هذا التابع لمتابعة دقيقة من قبل الأجهزة المعنية، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، وتقديم التوجيهات والإجراءات الوقائية عند حدوث أي تقلبات جوية مفاجئة قد تؤثر على الحركة اليومية والنشاطات المختلفة في المحافظة.

