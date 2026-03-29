بالصور- رئيس مياه القليوبية يتابع ميدانيًا جهود رفع تجمعات الأمطار

كتب : أسامة علاء الدين

01:30 م 29/03/2026 تعديل في 01:30 م
    رئيس مياه القليوبية يتابع ميدانيًا جهود رفع تجمعات الأمطار
    رئيس مياه القليوبية يتابع ميدانيًا جهود رفع تجمعات الأمطار
    رئيس مياه القليوبية يتابع ميدانيًا جهود رفع تجمعات الأمطار
    رئيس مياه القليوبية يتابع ميدانيًا جهود رفع تجمعات الأمطار

أكد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، متابعته الميدانية المستمرة لأعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة، في ظل موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

الإشراف المباشر على الفرق والمعدات

وأوضح فودة أنه يتم الإشراف المباشر على انتشار المعدات وفرق الطوارئ بالشوارع والميادين، لضمان سرعة التعامل مع تجمعات المياه فور حدوثها، وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

العمل مستمر على مدار الساعة

وشدد فودة على أن العمل مستمر على مدار الساعة دون توقف، مؤكدًا: "مستمرون في أداء واجبنا حتى الانتهاء الكامل من رفع جميع تجمعات مياه الأمطار"، مع الدفع بكافة الإمكانيات المتاحة والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

جهود مكثفة للتعامل مع آثار الأمطار

وتواصل فرق الشركة جهودها المكثفة في مختلف المناطق، ضمن خطة عمل متكاملة للتعامل الفوري مع آثار الأمطار، والحد من تأثيرها على حركة المواطنين والطرق.

