مزق وجهها ورأسها وجسدها.. إصابات خطيرة لسيدة على يد زوجها في المنيا

كتب : جمال محمد

12:58 م 29/03/2026

إصابات خطيرة لسيدة على يد زوجها في المنيا

أقبل شاب على تمزيق زوجته بالسكين في مدينة المنيا، بسبب خلافات متكررة بينهم، وجرى نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوصول سيدة في الثلاثينات من العمر إلى المستشفى مصابة بجروح خطيرة بالرأس، والوجه والبطن والظهر، وحالتها سيئة.

وكشفت التحريات الأولية تعرض المجني عليها للاعتداء بالضرب المبرح من قبل زوجها " ك.أ" الشهير ب "شاكوش" - لديه معلومات جنائية بعدة قضايا ، ويقيمون منطقة الحبشي، إذ قام بالاعتداء عليها بالضرب ثم طعنها بالسكين في مناطق مختلفة بالرأس والبطن والظهر والوجه، وحاول تقطيع شعرها بالسكين، وتركها أمام المنزل وفر هارباً، وقام بعض الأهالي بنقلها إلى المستشفى.

جرى ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة لشكه في سلوكها وتكرار الخلافات الزوجية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

أمن المنيا أخبار المنيا حادث المنيا شاب يطعن زوجته بالمنيا

