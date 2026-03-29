بدء التشغيل التجريبي لشلتر إيواء الكلاب الضالة في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

12:36 م 29/03/2026
    تشغيل شلتر ايواء الكلاب الضالة في بورسعيد
    تشغيل شلتر ايواء الكلاب الضالة في بورسعيد
    تشغيل شلتر ايواء الكلاب الضالة في بورسعيد

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بدء التشغيل التجريبي لشلتر إيواء الكلاب الضالة بمنطقة القابوطي الجديد، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في إطار خطة الدولة للتعامل الحضاري مع ظاهرة الكلاب الضالة.

متابعة ميدانية لأعمال التجهيز


وتفقد الدكتور طارق فرنسيس، مدير عام مديرية الطب البيطري ببورسعيد، أعمال تجهيز الشلتر، والوقوف على آخر المستجدات قبل بدء التشغيل، حيث شهد الموقع الانتهاء من أعمال التجهيزات الأساسية، إلى جانب تجهيز غرف العمليات والإفاقة، مع تكليف فرق طبية متخصصة للعمل داخل الشلتر، والاستعانة بأطباء إضافيين خلال الفترة المقبلة.

دعم المحافظة للمنظومة


ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، دعم المحافظة الكامل لكافة الجهود المبذولة في هذا الملف، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات الأمان الصحي والبيئي للمواطنين.

