أمطار واضطراب في الطقس يضرب جنوب سيناء.. استنفار كامل وتحذيرات للمواطنين

كتب : رضا السيد

12:26 م 29/03/2026
شهدت مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، سقوط أمطار متوسطة، بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إلى جانب انتشار كثيف للسحب والغيوم في سماء المدينة.

وفي استجابة سريعة، أعلنت الوحدة المحلية للمدينة رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، مع التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للعمل على شفط تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار، ومنع تأثيرها على حركة المواطنين أو الطرق.

وأكد المهندس حسني راشد، رئيس المدينة، أنه جرى توجيه تحذيرات مباشرة للمواطنين بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة في الشوارع، تجنبًا لأي مخاطر محتملة، خاصة في ظل هطول الأمطار، كما تم المرور على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي تدفقات مائية حال زيادة كميات الأمطار.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي تطورات مفاجئة، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة وتقليل آثار سوء الأحوال الجوية.

وفي السياق ذاته، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من سيناء على فترات متقطعة، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح، ما يستدعي توخي الحذر خلال الساعات المقبلة.

