إعلان

رفضت خطبته فطعنها.. أسرة فتاة الخصوص تصل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتلها

كتب : أسامة علاء الدين

12:00 م 29/03/2026 تعديل في 12:15 م

قضية مقتل فتاة الخصوص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصلت منذ قليل أسرة الفتاة ميرنا جميل، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الخصوص"، إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، برفقة المحامي إيهاب هلال الموكل بالقضية، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بقتلها.

تفاصيل الجلسة القضائية

وتنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، وأحمد صهيب محمد حافظ، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد صفوت محمد الحسيني، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم ك. ن. د، 26 عامًا، مبلط سيراميك، بعد اتهامه بقتل الفتاة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

خلفية الجريمة وتفاصيلها

وكشف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة بسبب رفض الفتاة وأسرتها طلبه بالتقدم لخطبتها، حيث عقد العزم على قتلها وظل يخطط لها لمدة تقارب 20 يومًا. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم راقب تحركات المجني عليها، وأعد سلاحًا أبيض (سكين)، وتوجه إلى محيط مسكنها، حيث كمن لها وما إن ظفر بها حتى باغتها بسدد لها طعنتين نافذتين بالصدر والبطن، أودتا بحياتها على الفور.

محاولة الفرار وتعرض الأهالي للتهديد

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم حاول الفرار عقب ارتكاب الواقعة، إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه، كما تبين تعديه على أحد المواطنين وإصابته باستخدام ذات السلاح.

إعلان

إعلان

