بالصور- انتشار مكثف لمعدات كسح المياه لمواجهة تجمعات الأمطار في شوارع القليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

11:33 ص 29/03/2026
    أمطار القليوبية (2)
    أمطار القليوبية (4)
    أمطار القليوبية (3)

شهدت محافظة القليوبية، منذ فجر اليوم، انتشارًا مكثفًا لمعدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن موجة التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأفرع

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأفرع، والدفع بكافة المعدات وفرق الطوارئ إلى الشوارع والميادين الحيوية، خاصة بالمناطق الأكثر عرضة لتجمع المياه.

العمل بنظام الورديات والمتابعة المستمرة

وأكد «فودة» على استمرار العمل على مدار الساعة بنظام الورديات، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات مياه، وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

تنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية

كما أشار إلى التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وغرف العمليات، لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها، مؤكدًا جاهزية جميع سيارات الشفط والمعدات للتدخل السريع في مختلف المناطق.

جهود مستمرة لرفع آثار الأمطار

وتواصل فرق الطوارئ بالشركة جهودها المكثفة في رفع تجمعات مياه الأمطار، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى الحد من آثار التقلبات الجوية وضمان انتظام الحركة بالشوارع والطرق الرئيسية.

