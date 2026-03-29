أسيوط- محمود عجمي:

حررت الوحدات المحلية بمحافظة أسيوط، 4 محاضر لمحال تجارية خالفت قرار الغلق في التاسعة مساء أمس السبت، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالتدابير الهادفة لترشيد استهلاك الكهرباء.

تابع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تنفيذ قرار الغلق من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، من خلال منظومة الربط اللاسلكي والمرئي التي تغطي جميع المراكز والمدن.

اطّلع المحافظ عبر اتصالات مباشرة مع رؤساء الوحدات المحلية على الوضع الميداني بالشوارع والأسواق، ومدى التزام الأنشطة التجارية بالمواعيد المحددة، موجهًا بتكثيف الحملات الميدانية بالتزامن مع المتابعة المركزية لضبط أي مخالفة.

شدد المحافظ على ضرورة رصد المخالفات والتعامل معها فورًا وفق القانون، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد التشغيل، مؤكدًا استمرار خدمات التوصيل للمنازل دون انقطاع.

طالب المحافظ جميع المحال والمطاعم والورش والكافتيريات والأنشطة الحرفية بالالتزام التام بالمواعيد المقررة، لتجنب الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن قرار الغلق يوازن بين احتياجات المواطنين وتنظيم الحركة التجارية بالمحافظة.

أكد المحافظ أهمية توعية أصحاب الأنشطة بمواعيد الغلق لتعزيز الالتزام الطوعي، داعيًا المواطنين للتعاون مع الأجهزة التنفيذية لضمان تطبيق القرارات المنظمة لحركة الأسواق.

أشار المحافظ إلى أن مركز السيطرة يعد أداة حديثة توفر رؤية فورية لحالة الالتزام في مختلف القطاعات، ما يسهم في سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة الرقابة الميدانية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

واختتم المحافظ بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية من مركز السيطرة وغرف العمليات بالمراكز والأحياء، لضمان التنفيذ الكامل لقرار غلق المحال على مستوى المحافظة.