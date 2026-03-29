إعلان

فتح باب الاشتراك في شبكة أندية العلوم لليونسكو وتحدي أندية العلوم 2026

كتب : عمر صبري

05:00 ص 29/03/2026

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تفاصيل إعلان من قطاع العلوم الطبيعية باليونسكو بشأن مبادرة شبكة الأندية العلمية لليونسكو، والتي تهدف إلى ربط الأندية العلمية حول العالم لتعزيز التعلم العملي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) من خلال بناء القدرات وتبادل الخبرات وتوفير الموارد العلمية.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

كما أعلنت اليونسكو عن إطلاق تحدي الأندية العلمية 2026 – النسخة الإفريقية، والذي يأتي في أعقاب تأسيس شبكة الأندية العلمية الإفريقية في ديسمبر 2025، ويهدف إلى تشجيع الأندية العلمية في إفريقيا على تصميم وتنفيذ أنشطة مبتكرة في مجالات STEM.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمي أن الدعوة مفتوحة لجميع الأندية العلمية في إفريقيا، حيث ستحصل الأندية المختارة على جوائز ومعدات علمية لدعم أنشطتها، لافتة أن لغة التقديم الإنجليزية أو الفرنسية، وأن آخر موعد للتقديم: 30 أبريل 2026، ولمزيد من المعلومات وتحميل استمارة المشاركة اضغط هنا.

أكاديمية البحث العلمي شبكة أندية العلوم اليونسكو

إعلان

إعلان

