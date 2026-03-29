تقام اليوم الأحد الموافق 29 مارس، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء فرنسا ضد كولومبيا ضمن المباريات الودية، ومباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في نصف نهائي الدوري.

مواعيد مباريات اليوم الأحد

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر اليوم الأحد

طلائع الجيش ضد وادي دجلة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

بتروجيت ضد إنبي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري المصري لكرة السلة اليوم الأحد

الأهلي ضد المصرية للاتصالات - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات الدولية الودية اليوم الأحد

هايتي ضد تونس - 2:00 مساء - الوطنية 1

المكسيك ضد البرتغال - 3:00 مساء

ليتوانيا ضد جورجيا - 3:00 مساء - بي إن سبورت 3

أرمينيا ضد روسيا البيضاء - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

كولومبيا ضد فرنسا - 9:00 مساء - بي إن سبورت 1