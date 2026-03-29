بينهم طفل.. 6 شهداء في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة
كتب : مصراوي
قطاع غزة أرشيفية
وكالات
استشهد 6 فلسطينيين من بينهم طفل، في غارتين جويتين إسرائيليتين على خانيونس، حسبما قال مسؤولون محليون في قطاع غزة.
ذكر المسؤولون، أن الغارتين استهدفتا نقطتي تفتيش تابعتين للشرطة التي تقودها حركة حماس.
يأتي هذا في أحدث جولة من العنف، رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ومضى عليه الآن أكثر من 5 أشهر.
قال مسعفون، إن طائرات إسرائيلية هاجمت نقطتي تفتيش تابعتين للشرطة في خانيونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 3 من أفراد الشرطة و3 مدنيين، وإصابة 4 آخرين.
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على أحدث الهجمات.
وأدت هجمات إسرائيلية إلى استشهاد أكثر من 680 فلسطينيا في غزة، منذ دخول وقف إطلاق النار مع حماس حيز التنفيذ في نوفمبر من العام الماضي، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين في القطاع، وفقا لسكاي نيوز.