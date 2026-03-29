بينهم طفل.. 6 شهداء في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة

كتب : مصراوي

03:57 ص 29/03/2026

استشهد 6 فلسطينيين من بينهم طفل، في غارتين جويتين إسرائيليتين على خانيونس، حسبما قال مسؤولون محليون ​في قطاع غزة.

ذكر المسؤولون، أن الغارتين استهدفتا نقطتي تفتيش تابعتين للشرطة ⁠التي تقودها حركة حماس.

يأتي هذا في أحدث جولة من العنف، رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه ‌الولايات المتحدة ومضى عليه الآن أكثر من 5 أشهر.

قال مسعفون، إن ‌طائرات إسرائيلية ‌هاجمت نقطتي تفتيش تابعتين للشرطة في خانيونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 3 من أفراد الشرطة و3 مدنيين، ‌وإصابة 4 آخرين.

ولم يعلق الجيش ‌الإسرائيلي ⁠حتى الآن على أحدث الهجمات.

وأدت هجمات إسرائيلية إلى استشهاد أكثر من 680 فلسطينيا في غزة، منذ دخول وقف إطلاق النار مع ⁠حماس حيز التنفيذ ‌في نوفمبر من العام الماضي، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين في القطاع، وفقا لسكاي نيوز.

