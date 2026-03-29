شعبة الأجهزة المنزلية: الدولار والشحن البحري أبرز أسباب القفزة السعرية

كتب : داليا الظنيني

04:31 ص 29/03/2026

سوق الأجهزة الكهربائية

أكد المهندس أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية، أن الارتفاع المفاجئ في أسعار الأجهزة لم يحدث بين عشية وضحاها، بل هو انعكاس مباشر لتراكم عدة أزمات اقتصادية خلال الشهر الماضي.

وأوضح هلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة"، أن أبرز العوامل وراء هذه القفزة السعرية هو ارتفاع سعر صرف الدولار بنحو 5 جنيهات ليقترب من حاجز الـ 53 جنيهًا، إلى جانب زيادة غير مسبوقة في تكاليف الشحن الدولي ورسوم التأمين البحري، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف النقل الداخلي.

وردًا على تساؤلات حول رفع أسعار الأجهزة المستوردة سابقًا بالأسعار القديمة، أكد هلال أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على رأس المال، موضحًا أن التاجر إذا كان الجهاز يكلفه سابقًا 1000 جنيه، فإن تكلفة استعواضه الآن تصل إلى 2000 جنيه، وبالتالي رفع السعر الحالي ضروري لتجنب خسائر فادحة في رأس المال.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة العالمية الراهنة، مؤكدًا أنه بمجرد زوال هذه العوامل وتراجع سعر الدولار وتكاليف الشحن، ستشهد الأسواق المحلية انخفاضًا فوريًا في أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية.

سوق الأجهزة الكهربائية شرف هلال عبة الأجهزة المنزلية سعار الأجهزة

