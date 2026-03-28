لتعزيز حركة السياحة.. الأقصر تستثنى من قرارات غلق المحال والمطاعم (صور)

كتب : محمد محروس

11:19 م 28/03/2026
مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، تقرر استثناء محافظة الأقصر من هذا القرار، باعتبارها مدينة سياحية ذات طبيعة خاصة.

استمرار النشاط التجاري والسياحي

شهدت شوارع الأقصر حركة طبيعية للنشاط التجاري والسياحي، حيث واصلت المحلات والمطاعم والكافيهات عملها دون التقيد بمواعيد الغلق الجديدة المطبقة في باقي محافظات الجمهورية، بما يضمن تلبية احتياجات السائحين والزائرين.

دعم السياحة بمرونة في مواعيد العمل

يأتي هذا الاستثناء في إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحي، خاصة في المدن التي تعتمد على الحركة السياحية بشكل أساسي، وما تتطلبه من مرونة في مواعيد العمل لضمان خدمة الزائرين وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
أخبار مصر

غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
بعد تعرضه وأولاده للتنمر.. وزير الأوقاف يوجه بتكريم أحد المواطنين بمحافظة
أخبار مصر

بعد تعرضه وأولاده للتنمر.. وزير الأوقاف يوجه بتكريم أحد المواطنين بمحافظة
غلق المحال 9 مساءً.. ما الأنشطة المستثناة من القرار؟
أخبار مصر

غلق المحال 9 مساءً.. ما الأنشطة المستثناة من القرار؟
خلال اجتماع اليوم.. تعرف علي أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك
رياضة محلية

خلال اجتماع اليوم.. تعرف علي أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك
مقاطعة وتراجع في اللحظات الأخيرة.. اجتماع مدبولي برؤساء الهيئات البرلمانية
أخبار مصر

مقاطعة وتراجع في اللحظات الأخيرة.. اجتماع مدبولي برؤساء الهيئات البرلمانية

