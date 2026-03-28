مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، تقرر استثناء محافظة الأقصر من هذا القرار، باعتبارها مدينة سياحية ذات طبيعة خاصة.

استمرار النشاط التجاري والسياحي

شهدت شوارع الأقصر حركة طبيعية للنشاط التجاري والسياحي، حيث واصلت المحلات والمطاعم والكافيهات عملها دون التقيد بمواعيد الغلق الجديدة المطبقة في باقي محافظات الجمهورية، بما يضمن تلبية احتياجات السائحين والزائرين.

دعم السياحة بمرونة في مواعيد العمل

يأتي هذا الاستثناء في إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحي، خاصة في المدن التي تعتمد على الحركة السياحية بشكل أساسي، وما تتطلبه من مرونة في مواعيد العمل لضمان خدمة الزائرين وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.