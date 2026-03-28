شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بغلق المحال التجارية والمطاعم في الموعد المحدد الساعة التاسعة مساءً، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.

حملات مكثفة للمتابعة

نفذت الوحدات المحلية بالتعاون مع أجهزة الشرطة حملات مكثفة على مستوى مدن ومراكز المحافظة لمتابعة تنفيذ آليات القرار، والتأكد من التزام أصحاب المحال والمطاعم بالمواعيد المحددة للغلق.

قرار رئيس الوزراء وآلياته

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، مع السماح بمد العمل حتى الساعة العاشرة يومي الخميس والجمعة، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

هدف القرار

يأتي تطبيق هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتقليل استهلاك الكهرباء، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وضمان التزام المنشآت التجارية بالمواعيد القانونية، بما يحقق الانضباط العام ويخدم الصالح العام للمواطنين.