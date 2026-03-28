إعلان

كفر الشيخ تنفذ قرار غلق المحال والمطاعم في الموعد المحدد - صور

كتب : إسلام عمار

10:29 م 28/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    احد الشوارع الجانبية
  • عرض 7 صورة
    الحملة خلال تنفيذ الغلق
  • عرض 7 صورة
    الحملة وتنفيذ قرار الغلق
  • عرض 7 صورة
    الغلق تنفيذا للقرار
  • عرض 7 صورة
    تنفيذ قرار غلق المحال
  • عرض 7 صورة
    الأمن والمشاركة في الحملة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بغلق المحال التجارية والمطاعم في الموعد المحدد الساعة التاسعة مساءً، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.

حملات مكثفة للمتابعة

نفذت الوحدات المحلية بالتعاون مع أجهزة الشرطة حملات مكثفة على مستوى مدن ومراكز المحافظة لمتابعة تنفيذ آليات القرار، والتأكد من التزام أصحاب المحال والمطاعم بالمواعيد المحددة للغلق.

قرار رئيس الوزراء وآلياته

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، مع السماح بمد العمل حتى الساعة العاشرة يومي الخميس والجمعة، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

هدف القرار

يأتي تطبيق هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتقليل استهلاك الكهرباء، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وضمان التزام المنشآت التجارية بالمواعيد القانونية، بما يحقق الانضباط العام ويخدم الصالح العام للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

نشاط حكومي مكثف.. جولات ميدانية وقرارات اقتصادية ومشاركات اجتماعية لوزراء
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

