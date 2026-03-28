7 ندوات توعوية في الشرقية لدعم ذوي الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع

كتب : ياسمين عزت

01:00 م 28/03/2026
    الشرقية تعزز دمج ذوي الهمم عبر 7 ندوات توعوية في المدارس والمؤسسات (3)
    الشرقية تعزز دمج ذوي الهمم عبر 7 ندوات توعوية في المدارس والمؤسسات (4)
    الشرقية تعزز دمج ذوي الهمم عبر 7 ندوات توعوية في المدارس والمؤسسات (5)
    الشرقية تعزز دمج ذوي الهمم عبر 7 ندوات توعوية في المدارس والمؤسسات (6)
    الشرقية تعزز دمج ذوي الهمم عبر 7 ندوات توعوية في المدارس والمؤسسات (2)

كثّفت محافظة الشرقية جهودها في دعم وتمكين ذوي الهمم، من خلال تنظيم 7 ندوات توعوية استهدفت طلاب المدارس والمعلمين والعاملين بالجهاز الإداري، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسمع في 3 مارس، واليوم العالمي لمتلازمة داون في 21 مارس، بهدف نشر الوعي بحقوقهم وتعزيز دمجهم داخل المجتمع.

اهتمام متزايد بملف ذوي الهمم

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الدولة تضع ملف ذوي الهمم ضمن أولوياتها، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، مشددًا على أهمية رفع الوعي بحقوقهم، خاصة من ذوي متلازمة داون وضعاف السمع والصم، والعمل على دمجهم في مختلف مجالات الحياة.

بيئة داعمة وخدمات متكاملة

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى إلى توفير بيئة داعمة لذوي الهمم، من خلال إتاحة فرص عمل مناسبة، وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية، إلى جانب إنشاء مركز مجاني لتنمية المهارات، وتوفير وسائل نقل مجهزة لتيسير حركتهم، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم.

محاور توعوية متنوعة

ومن جانبه، أشار السيد الغندور، رئيس لجنة ذوي الهمم بالديوان العام، إلى أن الندوات تناولت عدة محاور مهمة، من بينها التوعية بطرق الوقاية من فقدان السمع، والتعريف بمتلازمة داون، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بها، بالإضافة إلى تعزيز أساليب التواصل الإيجابي مع ذوي الهمم.

تنسيق مشترك لنشر الوعي

وأكدت الدكتورة رانيا رضوان، مقرر اللجنة، أن تنفيذ هذه الندوات جاء بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والصحة، وشمل عددًا من مراكز المحافظة، منها فاقوس وديرب نجم وأولاد صقر والإبراهيمية وصان الحجر، بما يساهم في ترسيخ ثقافة القبول والتنوع داخل المجتمع.

نحو مجتمع أكثر شمولاً

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة لبناء مجتمع شامل يضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ويعزز من قيم الاندماج والتقدير، خاصة لذوي الهمم، بما يدعم مشاركتهم الفاعلة في عملية التنمية.

ذوي الهمم متلازمة داون الشرقية اليوم العالمي للسمع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
شئون عربية و دولية

إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
بعد عامين ونصف.. انفصال المطربة هدير نبيل عن زوجها (صور)
زووم

بعد عامين ونصف.. انفصال المطربة هدير نبيل عن زوجها (صور)
السوق المصري يشهد طرح 6 سيارات موديلات 2027 رسميًا.. القائمة الكاملة
أخبار السيارات

السوق المصري يشهد طرح 6 سيارات موديلات 2027 رسميًا.. القائمة الكاملة
"تنظيم الاتصالات" يكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن والباقات 30%
أخبار مصر

"تنظيم الاتصالات" يكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن والباقات 30%
كيف تساعد بذور الشيا في خفض الدهون الثلاثية وحماية القلب؟
نصائح طبية

كيف تساعد بذور الشيا في خفض الدهون الثلاثية وحماية القلب؟

أخبار

المزيد

إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
الإغلاق التاسعة مساء اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي