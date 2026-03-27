صرح مسؤول إيراني رفيع، أن المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، "يتمتع بصحة جيدة" ويقود شؤون البلاد بكفاءة، مفسرا غيابه الطويل عن الأنظار بوجود "مخاوف أمنية قصوى".

القيادة من الظل

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، اليوم الجمعة، عن علي بحريني، مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، قوله: "إن تواري المرشد عن الأنظار يأتي مراعاةً للاعتبارات الأمنية والظروف الاستثنائية الراهنة".

إرث الاغتيال والجراح

يأتي هذا التصريح لقطع الطريق أمام التكهنات، حيث لم يظهر مجتبى خامنئي علنا منذ اغتيال والده، المرشد السابق علي خامنئي، الشهر الماضي في غارات "أمريكية إسرائيلية" مشتركة، مكتفيا بإصدار بيانات مكتوبة.

تفاصيل الإصابة

وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المرشد البالغ من العمر 56 عاما قد تعرّض لإصابات في اليوم الأول من حملة القصف المشترك، شملت "كسرا في قدمه، وكدمة حول عينه اليسرى، وجروحا طفيفة في الوجه"، وهي الإصابات التي وُصفت بأنها "طفيفة" ولم تعق قدرته على إدارة الدولة.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.