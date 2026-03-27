أعرب الحرس الثوري الإيراني، عن شكره وتقديره للشيخ المصري "السيد حسين عبد الباري سليمان"، وذلك تزامنا مع انطلاق "الموجة 84" من عملية "وعد صادق 4"، في خطوة لافتة خلال ذروة التصعيد.

تحية وسط المعركة

نقلت قناة "الميادين" هذا الموقف الذي يعكس أبعادا معنوية ودينية للعمليات العسكرية الجارية، وسط دعوات بأن "يحفظ الله جميع المسلمين من فتنة إسرائيل الكبرى".

"نسأل الله أن يحفظ جميع المسلمين من فتنة إسرائيل الكبرى"



March 27, 2026



وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني، إطلاق الموجة الـ84 من عملية "الوعد الصادق 4" تجاه إسرائيل والأهداف الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه اللافتة وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.