شهد أحد محال الهواتف المحمولة في منطقة الضواحى بمحافظة بورسعيد، واقعة تعدٍ بالضرب وإحداث تلفيات بالمحل نتيجة خلاف على صيانة هاتف محمول.

خلاف حول إصلاح هاتف ينتهي بتعدٍ

تلقى قسم شرطة الضواحى بلاغًا من مالك المحل وعامل بهما، أفادوا فيه بتعرضهم للتعدي من قبل أحد الأشخاص، الذي اعتدى على أحدهما بالضرب وأحدث تلفيات بالمحل، بسبب خلاف على إصلاح هاتف محمول وتسليمه.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وهو عامل مقيم بذات دائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكداً أن خلافه مع المجني عليه جاء بسبب ادعاء الأخير بأنه قام بإصلاح الهاتف رغم عدم صحة ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة ملف الواقعة للجهات المختصة لاستكمال التحقيق.