محافظ سوهاج يقود حملة مكبرة بحي شرق لضبط الأسواق وإزالة التعديات

كتب : عمار عبدالواحد

10:26 م 27/03/2026

جانب من جولة محافظ سوهاج

قاد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، جولة ميدانية مسائية بحي شرق لمتابعة الانضباط بالشوارع والتأكد من رفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية، بحضور السيد كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد مصطفى السايس السكرتير العام للمحافظة.

متابعة ميدانية لمنطقة الهلال والشبان المسلمين

شملت الجولة منطقتي الهلال والشبان المسلمين، حيث شدد المحافظ على الإزالة الفورية لكافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تحرير محاضر إشغالات وسرقة تيار كهربائي

وجّه المحافظ بتحرير محاضر إشغالات للمخالفين، إلى جانب تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وفرض هيبة القانون وتحقيق الانضباط بالشارع السوهاجي.

حملات تموينية ورقابية على المحال التجارية

شارك في الجولة ممثلو التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، وإدارة المرور، وقسم المرافق، حيث تم المرور على عدد من المحال التجارية للتأكد من الالتزام بالمعايير التموينية والصحية، وضبط الأسواق، ومراجعة جودة وسلامة السلع المعروضة للمواطنين.

استمرار الحملات لتحقيق الانضباط

وأكد المحافظ استمرار الحملات المكثفة بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع، مشددًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة حضارية تليق بأهالي محافظة سوهاج.

محافظ سوهاج حي شرق طارق راشد سرقة تيار كهربائي

