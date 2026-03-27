هجمات الفدية تتصاعد.. كيف تحمي بياناتك في عالم رقمي خطر؟

كتب : محمود عبدالرحمن

10:10 م 27/03/2026 تعديل في 10:11 م

كشف خبراء الأمن السيبراني أن برمجيات الفدية (Ransomware) أصبحت واحدة من أخطر التهديدات الرقمية، إذ تقوم بتشفير بيانات المستخدمين ومنعهم من الوصول إليها، قبل مطالبتهم بدفع مبلغ مالي لاستعادتها.

هذه البرمجيات غالبا ما تنتشر عبر رسائل البريد الإلكتروني المزيفة أو روابط ضارة، وقد تستهدف كل من الأفراد والشركات على حد سواء، إذ يؤكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الوقاية تبقى خط الدفاع الأول، وأن الدفع لا يضمن استعادة البيانات بل قد يزيد المخاطر.

ما هي برمجيات الفدية؟

برمجيات الفدية هي نوع من البرمجيات الخبيثة التي تسيطر على ملفات أو أنظمة المستخدم، وتجعل الوصول إليها مستحيلا حتى دفع مبلغ مالي محدد عادة بالعملات الرقمية، مثل البيتكوين، لتجنب تتبعها.
وتطورت هذه البرمجيات في السنوات الأخيرة لتصبح أكثر تعقيدا، حيث تستخدم تقنيات تشفير قوية، وقد تستهدف خوادم الشركات، المستشفيات، أو البنى التحتية الحيوية، ما يجعل أي هجوم محتمل له أثر مالي وأمني كبير.

كيف تحمي نفسك من هجمات الفدية؟

كن حذرا دائما

يتوجب على المستخدمين تجنب فتح المرفقات غير الموثوقة أو الضغط على روابط مشبوهة أو الإعلانات المشبوهة، والابتعاد عن المواقع غير الموثوقة، إذ أن أي خطوة خاطئة قد تسمح بتحميل البرمجيات الخبيثة على الجهاز.

استخدام برامج الحماية

تثبيت برامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة مع تفعيل التحديثات التلقائية وإجراء فحص دوري للجهاز، يساعد في اكتشاف التهديدات قبل أن تتسبب بأضرار كبيرة.

تحديث النظام باستمرار

تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام يغلق الثغرات الأمنية التي قد تستغلها برمجيات الفدية للوصول إلى البيانات.

النسخ الاحتياطي للبيانات

الاحتفاظ بنسخ احتياطية بشكل دوري على أجهزة منفصلة مثل الأقراص الخارجية يضمن استعادة البيانات دون الحاجة لدفع أي فدية، ويشكل خط الدفاع الثاني بعد الحماية الرقمية.

خطط للطوارئ للشركات

للشركات، من الضروري وضع خطة استمرارية العمل لتقليل الخسائر وضمان سرعة الاستجابة عند وقوع هجوم سيبراني.

ماذا تفعل إذا تعرضت لهجوم فدية؟
لا تدفع الفدية

يؤكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الدفع لا يضمن استعادة البيانات، بل قد يجعل الهدف عرضة لهجمات جديدة.

التواصل مع الجهات المختصة

يجب الإبلاغ فورا عن الحادث عبر مراكز شكاوى الجرائم الإلكترونية والتواصل مع الجهات الأمنية المحلية لضمان التعامل مع الهجوم بشكل آمن.

فصل الجهاز فورا

قطع الاتصال بالإنترنت يمنع انتشار الهجوم إلى الأجهزة الأخرى، كما تنصح وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بعدم إعادة تشغيل الجهاز إلا بتوجيه متخصص.

استعادة النظام بحذر

تأكد من إزالة التهديد بالكامل، واسترجاع البيانات من نسخة احتياطية آمنة، ولا تعيد الاتصال بالشبكة قبل التأكد من سلامة النظام.

