بلومبيرج: إدارة ترامب لا تخطط لغزو بري لإيران حاليا

08:32 م 27/03/2026

نقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر أمريكية مطلعة، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكدت لحلفائها أنها لا تخطط حاليًا لغزو بري لإيران، على الرغم من نشرها لآلاف الجنود في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت المصادر الأمريكية، أن ترامب قد يغير رأيه في أي لحظة أو يقدم على شن هجوم في إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أنه يمكن تحقيق أهداف الولايات المتحدة في إيران بدون أي قوات برية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستدمر المصانع الإيرانية التي تنتج الصواريخ والمسيرات، وكذلك سلاح الجو والبحرية الإيرانية.

وشدد روبيو على أن العمليات مستمرة، وأن إيران تزداد ضعفًا يومًا بعد يوم، مؤكدًا أن الرئيس لم يطلب من أي جهة الانضمام إلى هذه الحرب أو إلى العملية ضد إيران.

