نشر اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبرًا وصفه بالسار لأهالي منطقتي الزمالك وإمبابة، بشأن تطوير وإتاحة ممشى "أهل مصر" أمام المواطنين.

تحيا مصر تتيح المرحلة الرابعة من ممشى أهل مصر للجمهور

وأوضح "فرج" أن شركة تحيا مصر قررت فتح المرحلة الرابعة من ممشى "أهل مصر" أمام كورنيش الزمالك، ليشمل الامتداد من كوبري قصر النيل وحتى منطقة إمبابة، في خطوة تستهدف توفير متنفس حضاري وترفيهي جديد لسكان القاهرة.

وأضاف أن الممشى سيتم فتحه يوميًا أمام المواطنين خلال الفترة الصباحية فقط، من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا، مع إتاحته بالمجان دون أي رسوم دخول، بما يشجع على ممارسة رياضة المشي والأنشطة الصحية في أجواء آمنة ومهيأة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير مساحات عامة مفتوحة تليق بالمواطنين، وتعزز من ثقافة ممارسة الرياضة، خاصة رياضة المشي، لجميع الأعمار، بما يساهم في تحسين الصحة العامة وجودة الحياة.

تفاصيل مشروع ممشى أهل مصر

ويُعتبر مشروع ممشى "أهل مصر" من أبرز المشروعات الترفيهية والحضارية المطلة على نهر النيل، إذ يهدف إلى إعادة إحياء الواجهة النيلية وتوفير أماكن مناسبة للترفيه والرياضة، في ظل اهتمام متزايد بتطوير المرافق العامة وإتاحة الفرص أمام المواطنين للاستمتاع بالمساحات المفتوحة.

