سجل منتخب مصر الأول لكرة القدم الهدف الأول في ودية السعودية، وذلك خلال المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب الإنماء بجدة، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2026.



وجاء هدف الفراعنة بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو، وصلت إلى إسلام عيسى لينجح في مراوغة المدافع والحارس، مسدداً كرة أرضية سكنت أسفل يمين المرمى الخالي.



تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد "زيزو"، إسلام عيسى

خط الهجوم: عمر مرموش



موعد مباراة منتخب مصر والسعودية



وكانت أحداث ودية مصر والسعودية انطلقت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل حالياً بشكل حصري عبر قناة ON Sports 1 HD، إلى جانب البث المباشر عبر تطبيق STC.

إقرأ أيضاً:

مجموعة مصر في كأس العالم 2026.. إيران تسقط أمام نيجيريا ودياً





اعتزال ثلاثي وآخر بلا ناد.. تغييرات بالجملة في منتخب مصر منذ لقاء السعودية عام 2018



