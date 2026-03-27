مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
19:30

السعودية

مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

- -
21:45

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات

هولندا

- -
21:45

النرويج

مباريات ودية - منتخبات

إسبانيا

- -
22:00

صربيا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
22:15

إكوادور

دوري القسم الثاني-أ

ديروط

1 0
15:30

المنصورة

دوري القسم الثاني-أ

القناة

4 1
15:30

السكة الحديد

الدوري الأفريقي لكرة السلة

نادي تايجرز

103 95
16:00

الأهلي بنغازي

مجموعة مصر في كأس العالم 2026.. إيران تسقط أمام نيجيريا ودياً

كتب : نهي خورشيد

05:20 م 27/03/2026 تعديل في 06:25 م

لاعبو إيران يخلدون ذكرى ضحايا مدرسة ميناب (1)

حقق المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم فوزاً ودياً على نظيره الإيراني بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة بمدينة أنطاليا التركية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.


أهداف ودية نيجيريا وإيران استعداداً لكأس العالم


وافتتح موزيس سيمون لاعب باريس إف سي الفرنسي التسجيل مبكراً لمنتخب نيجيريا في الدقيقة السادسة، قبل أن يعزز أكور آدامز مهاجم إشبيلية الإسباني التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 51.


ونجح المنتخب الإيراني في تقليص الفارق عبر مهدي طارمي مهاجم أولمبياكوس اليوناني الذي سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.


مصير إيران في مونديال 2026


وكانت وزارة الرياضة الإيرانية أصدرت توجيهات بمنع المنتخبات الوطنية الرياضية المختلفة من المشاركة في المسابقات المقامة بدول تصنفها طهران كـ"معادية".


كما يشمل القرار عدم إرسال المنتخبات الوطنية إلى تلك الدول، رغم أن التقارير الأخيرة لم تحدد الدول المحظورة وهو ما أثار تساؤلات حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026، خاصة أن مبارياتها في المجموعة السابعة أمام مصر ونيوزيلندا وبلجيكا ستقام جميعها في الولايات المتحدة.


من جانبه، أشار مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى وجود مفاوضات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لنقل مباريات المنتخب الإيراني إلى المكسيك.


وفي المقابل، أكدت رئيسة المكسيك استعداد بلادها لاستضافة هذه المباريات في حال موافقة "فيفا" بينما استبعد الاتحاد الدولي هذا السيناريو، مشدداً على إقامة المباريات وفق الجدول المعلن في السادس من ديسمبر الماضي.


مجموعة مصر وإيران في كأس العالم 2026

وكانت قرعة كأس العالم 2026 أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، إذ يبدأ الفراعنة مشوارهم بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو، ثم نيوزيلندا يوم 21 يونيو، قبل لقاء إيران في 26 من الشهر ذاته، ضمن البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ريهام سعيد عن "وننسى اللي كان": "عندي تحفظات على الإخراج"
إعلامي سعودي يكشف حقيقة مفاوضات القادسية مع إمام عاشور وصلاح
محمد صبحي: "إشاعة وفاتي تجربة موت بالنسبة لي وأحضر لمشروع مسرحي جديد"
رحلة "الدرس الأخير".. مصرع طالب دهسته سيارة نقل في ميت حلفا بالقليوبية
أحمد حسام ميدو يصل النيابة لمساندة نجله بعد ضبطه بـ مخدرات وخمر بالتجمع
