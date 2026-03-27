الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور وحدة الشركات المملوكة للدولة فى نمو الاقتصاد

كتب : عمرو صالح

08:25 م 27/03/2026

الدكتور السيد البدوي

ينظم حزب الوفد ندوة يوم الأربعاء المقبل بمقر الحزب بالدقى، للتعريف بطبيعة وأهمية عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة في نمو الاقتصاد المصري، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، وتنظيم شريف حمودة ،مقرر لجنة تطوير مؤسسة الوفد الإعلامية.

ومن المقرر أن يتحدث فى الندوة الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، ويحضرها لفيف من القيادات الحزبية ، والإقتصادية والتنفيذية فى مصر.

وكان حزب الوفد قد نظم احتفالية لتسليم وتكريم الفائزين في المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم للعام السادس على التوالي.

وأجرت النائبة أمل رمزي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الاتصال السياسي المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم، تحت إشراف علماء الأزهر الشريف وبحضور قيادات الحزب والقيادات السياسية والتنفيذية والشعبية والأحزاب والعمل العام، يومي ٤ و٥ مارس الجاري، للأطفال من سن ٥ وحتى ١٢ عام.

وحددت "رمزى" جوائز لـ ٤ مستويات الأول لحفظة القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثاني لحفظة ٢٠ جزء، والمستوى الثالث لحفظة ١٥ أجزاء، والمستوى الرابع لحفظة ١٠ أجزاء من القرآن الكريم.

اقرأ أيضا:

الأزهر يدين إغلاق المسجد الأقصى ويطالب بتحرك دولي عاجل

بعد الموجة السيئة.. توقعات طقس الساعات المقبلة

غلق المحال 9 مساءً.. ما الأنشطة المستثناة من القرار؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



زاد 110 جنيهات.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مجموعة مصر في كأس العالم 2026.. إيران تسقط أمام نيجيريا ودياً
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع
ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
لحظة بلحظة.. ودية منتخب مصر ضد السعودية
خسر 160 جنيها للجرام.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟