إصابة 15 شخصًا في حادث تصادم سيارتين على طريق "السخنة – القطامية"

كتب : حسام الدين أحمد

02:08 م 27/03/2026
    تهشم الميكروباص في الحادث
    تهشم مقدمة السيارة الملاكي

أصيب 15 شخصًا بإصابات متفرقة، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق "السخنة – القطامية"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى المجمع الطبي بالسويس لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مرفق إسعاف السويس بلاغا من قائدي السيارات على طريق "القطامية – السخنة" يفيد تصادم سيارتين ميكروباص وأخري ملاكي، وعلى الفور وجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس 8 سيارات لموقع الحادث، الذي وقع قبل بوابة الرسوم.

وقدم رجال الإسعاف التأمين الطبي للمصابين والإسعافات الأولية لهم، قبل نقلهم إلى مجمع السويس الطبي.

وأفادت المعاينة بأن التصادم حدث وجها لوجه، إذ فقد السيارة الملاكي القدرة على توجيه السيارة ما أدى لالتفافها بحرم الطريق لتصطدم بقوة بالسيارة الميكروباص القادمة على الطريق.

وقال مصدر طبي إن قسم الطوارئ بمجمع السويس استقبل 15 مصابا من ركاب السيارة الأجرة والملاكي، وتراوحت إصابتهم بين كسور وكدمات وسحجات والحالة العامة مستقرة لأغلب المصابين وليس بينهم حالات خطرة.

وأضاف أن المصابين خضعوا للفحص الطبي لتشخيص حالتهم وجرى توزيعهم على الأقسام الداخلية لاستكمال العلاج.

