نفذت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع جمعية الرفق بالحيوان والمجتمع المدني وإدارة المتابعة الميدانية بالأحياء حملات واسعة لتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار، ضمن جهود الدولة لجعل مصر خالية من السعار بحلول عام 2030.

استهداف محيط المدارس والمناطق الساخنة

ركزت الحملات على محيط المدارس والمناطق التي وردت منها شكاوى بتجمعات كلاب ضالة، حرصًا على سلامة المواطنين والطلاب، وتزامنًا مع استئناف العام الدراسي.

تغطية 7 أحياء بالإسكندرية

شملت الحملات أحياء العجمي، شرق، الجمرك، وسط، المنتزه ثان، غرب، وبرج العرب، ضمن استراتيجية شاملة لتطعيم كلاب الشوارع وضمان الصحة العامة والتوازن البيئي في إطار رؤية مصر 2030.

تكثيف الجهود بتوجيهات المحافظ

كلف المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات الميدانية لضمان تحصين أكبر عدد ممكن من الكلاب الضالة، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.