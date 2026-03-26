أعطى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، توجيهاته للمسؤولين بإدارات المرور والمواقف بتكثيف جهود لجنة السيرفيس داخل مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة السيارات، والتأكد من التزامها بخطوط السير المختلفة والتعريفة الجديدة المقررة لضمان انضباط منظومة النقل الداخلي.

غرامات فورية للسيارات المخالفة

وكلف محافظ أسوان الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الفورية بحق أي سيارة مخالفة لخط السير أو التعريفة المقررة، بما في ذلك سحب الرخصة الخاصة بها ووقفها لفترات متتالية.

ضبط 34 سيارة سيرفيس مخالفة

أوضحت نسمة ناجح، مدير إدارة المواقف، أنه تنفيذًا لتعليمات المحافظ، واصلت لجنة السيرفيس حملاتها اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية في مختلف المراكز والمدن، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 34 سيارة مخالفة لخطوط السير، وتم سحب الرخص وتوقيع الغرامات المالية الفورية عليها.

مرور مفاجئ على المواقف بأسوان

وأشارت إلى أن أعمال اللجنة تتم بشكل مفاجئ وعلى مدار اليوم داخل مختلف المناطق والأحياء السكنية لضمان عدم وجود سيارات مخالفة، والحفاظ على انتظام التشغيل ومنع التكدس، خاصة في أوقات الذروة، بما يلبي احتياجات المواطنين.

كما تم المرور على جميع المواقف للتأكد من التزام السيارات بخطوط السير، بما يضمن حسن سير العمل داخل وخارج المواقف وتوفير الانسيابية المطلوبة للمواطنين.