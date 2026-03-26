حسام حسن عن ودية السعودية: نبحث عن أقصى استفادة قبل المونديال وغياب صلاح

أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أهمية المواجهة الودية التي ستجمعه بنظيره المصري، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم المقبلة يونيو 2026.

أبرز تصريحات رينارد عن ودية مصر والسعودية واستعدادات مونديال 2026

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل المواجهة الودية المرتقبة إن المنتخب يقترب من كأس العالم، موضحاً أن المعسكر الحالي يعد الأخير قبل البطولة وهو ما يمنحه أهمية كبيرة في تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.

وأضاف أن مواجهة المنتخب المصري تمثل فرصة قوية لتقديم أداء مميز قبل خوض اللقاء الودي الثاني أمام منتخب صربيا ضمن التحضيرات النهائية.

وتحدث المدرب الفرنسي عن معايير اختياراته للقائمة، مؤكداً أن الأداء ومعدل المشاركة يمثلان العنصر الأهم، مشيراً إلى اعتماده في الفترة الأخيرة على الحارس نواف العقيدي كخيار أساسي في ظل رضاه عن مستواه.

وعن سبب استبعاد الحارس محمد العويس أكد أنه كان يعتمد عليه سابقاً رغم قلة مشاركاته لكن في الوقت الحالي من الصعب استدعاؤه دون أن يكون الحارس الأول لذلك فضل عدم ضمه.

وأشار رينارد إلى أنه طالب اللاعبين بضرورة الحصول على دقائق لعب أكبر مع أنديتهم إلى جانب الاهتمام بالجوانب البدنية مثل التغذية والنوم والتدريب من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية قبل كأس العالم.

وتابع مدرب الأخضر أنه كان يتوقع انتقال عدد أكبر من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية للحصول على فرص مشاركة أكبر.

وعن هوية المنتخب السعودي، أكد رينارد أن أي مدرب يسعى للفوز دائماً لكن الفريق لا يزال بحاجة إلى المزيد من العمل خاصة مع وجود منافسين أقوياء في البطولة مثل منتخب إسبانيا ومنتخب أوروجواي ومنتخب الرأس الأخضر.

وأضاف أن القائمة الأساسية تضم 25 لاعباً إلى جانب مجموعة أخرى تتم متابعتها عن قرب، مؤكداً السعي للظهور بشكل أفضل مقارنة بالمشاركة في كأس العرب والمنافسة على مركز متقدم.

ورد المدرب الفرنسي على الانتقادات الجماهيرية الاخيرة، مؤكداً أنه يشعر بالفخر لقيادة المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم مرتين إلا أن ظروف مشاركة اللاعبين في الدوري خاصة في مركز الهجوم تصعب مهمة المنافسة أمام المنتخبات الكبرى.

وأتم تصريحات بالتشديد على أن غياب عناصر الخبرة لا يمثل أزمة خاصة مع امتلاك الفريق لاعبين آخرين مميزين، بجانب العمل على دمج عناصر شابة لتكوين مزيج متوازن خلال البطولة المقبلة.

موعد مباراة مصر والسعودية



ومن المقرر أن تقام المباراة غداً الجمعة الموافق 27 مارس 2026 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تنقل المباراة عبر قنوات أون سبورت ومنصة STC TV.

إقرأ أيضاً:

أول تحرك من إدارة ليفربول لتعويض رحيل محمد صلاح المرتقب





قبل مرحلة الحسم.. مخطط أحمال الزمالك يعتذر عن الاستمرار في الجهاز الفني



