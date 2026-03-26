أجرى كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، متابعة مكثفة للأحوال الجوية من مركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة، لمتابعة تداعيات التقلبات الجوية والتأكد من جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي طوارئ.

وجاء ذلك وفقًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة والتدخل الفوري للحد من آثار سوء الأحوال الجوية.

عرض تفصيلي لبلاغات الطوارئ

استمع نائب المحافظ إلى عرض مفصل من فرق الرصد والطوارئ حول البلاغات الواردة خلال الساعات الماضية، والتي شملت تأثيرات الرياح وأعطالاً طارئة، وتم استعراض آليات التعامل السريع مع هذه البلاغات عبر غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن.

رفع درجة الاستعداد القصوى

شدد "سليمان" على ضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، موجهاً بالتعامل الفوري مع أي بلاغات ناتجة عن التقلبات الجوية، مع ضمان التنسيق الكامل بين غرف العمليات بالمحافظة والوحدات المحلية وربطها بمركز السيطرة للتحرك السريع في حالات الطوارئ.

تواجد ميداني مستمر

وجّه نائب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ، خاصة تجمعات مياه الأمطار أو أي معوقات تؤثر على حركة المواطنين.

إشادة بجهود العاملين

نقل نائب المحافظ تحيات وتقدير اللواء طارق راشد لجميع العاملين في الشارع خلال فترة العاصفة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي ساهمت في الحد من الآثار السلبية للتقلبات الجوية وحماية سلامة المواطنين.

خطة استباقية واستمرارية التواصل

وأكد "سليمان" على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والاستجابة للشكاوى، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها لمواجهة أي تداعيات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية وضمان انتظام الخدمات بكافة المرافق الحيوية.