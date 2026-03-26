نجاح مياه القليوبية في رفع تجمعات الأمطار وإعادة السيولة المرورية

كتب : أسامة علاء الدين

07:21 م 26/03/2026
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن نجاحها في رفع تجمعات مياه الأمطار من الطريق الدائري وطريق مصر الإسكندرية الزراعي، بعد تدخل سريع وفعّال من فرق الطوارئ لمواجهة موجة الطقس غير المستقر التي ضربت المحافظة.

وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن فرق الطوارئ انتشرت منذ الساعات الأولى لسقوط الأمطار، مدعومة بسيارات الشفط والمعدات الثقيلة، للتعامل الفوري مع تجمعات المياه في المناطق الحيوية والمحاور الرئيسية.

عودة الحركة المرورية لطبيعتها

وأشار "فودة" إلى أن الجهود المتواصلة أسفرت عن رفع كافة تجمعات المياه وإعادة الطريقين إلى حالتهما الطبيعية، ما ساهم في انتظام حركة المرور وانسيابها بشكل كامل دون معوقات.

استمرار حالة الاستعداد القصوى

وأكد رئيس الشركة على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع فروع الشركة، مع متابعة دائمة لحالة الطرق والشوارع للتدخل الفوري حال ظهور أي تجمعات مياه، مؤكدًا جاهزية فرق الطوارئ والمعدات على مدار الساعة لضمان سلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية شركة المياه الأمطار الطريق الدائري الطريق الزراعي شركة مياه الشرب والصرف الصحي

