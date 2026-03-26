مع انخفاض درجات الحرارة والتقلبات الجوية، يحتاج الجسم إلى تعزيز المناعة وحماية نفسه من الأمراض الموسمية، والفراولة ليست مجرد فاكهة لذيذة، بل تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي تجعلها صديقة مثالية لصحتك خلال موسم البرد.

وفقا لموقع Healthline، تحتوي الفراولة على مضادات أكسدة قوية، فيتامين C، والألياف الغذائية التي تعزز المناعة وتحمي الجسم من نزلات البرد والالتهابات.

1- ما الفوائد الصحية للفراولة على جهاز المناعة؟

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من فيتامين C الذي يعزز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا، مما يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا.

2- كيف تساعد الفراولة على صحة القلب؟

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد، والتي تقلل الالتهابات وتحسن صحة الأوعية الدموية، ما يدعم القلب ويحافظ على ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية.

3- هل الفراولة مفيدة للهضم؟

تحتوي الفراولة على الألياف الغذائية التي تحسن عملية الهضم وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل مشاكل الإمساك التي قد تزداد خلال الشتاء.

4- كيف تقي الفراولة الجلد من الجفاف الشتوي؟

فيتامين C ومضادات الأكسدة في الفراولة تحفز إنتاج الكولاجين، ما يحافظ على نعومة الجلد ويحد من جفاف البشرة الناتج عن الهواء البارد.

5- هل الفراولة مفيدة للوزن والطاقة؟

قليلة السعرات الحرارية وغنية بالماء، تمنح شعورا بالشبع مع تزويد الجسم بالطاقة، ما يجعلها وجبة خفيفة مثالية خلال الشتاء.

اقرأ أيضا:

تأثير تناول الفراولة على صحتك- أبرزها تقوية المناعة

4 فوائد مذهلة للفراولة على صحة جسمك

لن تتوقع.. فوائد صحية غير معروفة عن ثمرة الفراولة