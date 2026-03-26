محافظ أسوان يتفقد شادر الجملة للخضار والفاكهة ويطمئن على الأسعار (صور)

كتب : إيهاب عمران

07:08 م 26/03/2026
    كميات من الطماطم فى شادر الخضار
    سيارات محملة بالخضار فى شادر الجملة
    كراتين فاكهة فى الشادر
    محافظ أسوان مع التجار فى شادر الخضار
    كميات من الطماطم فى شادر الخضار
    محافظ أسوان مع التجار فى شادر الخضار
    محافظ أسوان مع التجار فى شادر الخضار
    محافظ أسوان يتفقد شادر الخضار
    وزن اقفاص الخضار بالشادر

قام المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بجولة ميدانية مفاجئة داخل شادر الجملة للخضراوات والفاكهة بمنطقة أبو الريش، في إطار المتابعة المستمرة لحركة الأسواق وضبط الأسعار.

متابعة أسعار الطماطم والخضراوات

خلال الجولة، لاحظ المحافظ توافر كميات محدودة من الخضراوات والفاكهة داخل الشوادر والثلاجات، مع التأكيد على عدم وجود تخزين يتيح الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، لضمان توافر السلع بشكل طبيعي لتلبية احتياجات المواطنين.

كما تابع المحافظ أسعار بيع الخضراوات والفاكهة، مع التركيز على الطماطم، للتعرف على متوسط السعر العادل في الأسواق.

حملات تفتيشية مكثفة

وجّه محافظ أسوان مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك لتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على الأسواق، للتحقق من الالتزام ببيع الخضراوات والفاكهة وفق الأسعار داخل الشادر، ومنع أي مغالاة أو مخالفة.

إجراءات رادعة للمخالفين

شدد المهندس عمرو لاشين على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، مع تحرير المحاضر اللازمة، وعدم التهاون في تطبيق القانون حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

