في مشهد يعكس الإصرار على العمل والسعي وراء لقمة العيش، يواصل محمد عبدالفتاح، الذي تجاوز الخمسين من عمره، رحلته اليومية في تجارة الأسماك داخل محافظة كفر الشيخ، غير عابئ بتقلبات الطقس أو سقوط الأمطار.

تحت زخات المطر، يقف الرجل قادمًا من محل إقامته في قرية القصابي التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، منشغلاً بعمله، يبيع ويشتري، متحديًا البرودة والرياح، مؤمنًا بأن السعي الحلال لا يعرف التوقف.

ويجسد "محمد عبدالفتاح" نموذجًا للكادحين الذين يواصلون العمل رغم التحديات، في رسالة صامتة مفادها أن الإرادة القوية قادرة على تجاوز قسوة الظروف، وأن السعي الدؤوب هو الطريق الحقيقي لنيل الرزق

ويؤكد "محمد"، أن الأمطار بالنسبة له ليست عائقًا، بل “فأل خير”، تعني زيادة في الرزق وبركة في العمل، مشيرًا إلى أن من يسعى لكسب قوته بالحلال لا يخشى الظروف، بل يواصل طريقه متوكلاً على الله.

وأوضح أنه يعمل في تجارة الأسماك منذ أكثر من 20 عامًا، اعتاد خلالها مواجهة مختلف الظروف الجوية، سواء في حر الصيف أو برد الشتاء، دون أن تمنعه من أداء عمله.

وفي حديثه لمصراوي قال: "المهنة علمتنا الصبر والتحمل، وجعلتني أكثر إيمانًا بأن الرزق بيد الله وحده..وبصراحة معرفش حاجة اسمها الراحة ماعرفش غير الشغل والبحث على لقمة العيش بالحلال".