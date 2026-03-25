تجاوز الخمسين ولم يعرف الراحة.. بائع أسماك يتحدى الأمطار في سيدي سالم: "الشغل حلال" -صور

كتب : إسلام عمار

11:51 م 25/03/2026
    ابتسامة وبهجة بالعمل تحت الامطار
    التجهيز للعمل
    التجهيزات تحت الامطار
    بدء العمل تحت الامطار
    تجهيز العمل تحت الامطار
    تجهيز المعدات
    جانب من تجهيز العمل
    عمل وكفاح تحت الامطار
    محمد تاجر الاسماك
    خلال تجهيز معدة للعمل
    محمد عبدالفتاح خلال التجهيز للعمل
    همة ونشاط تحت الامطار

في مشهد يعكس الإصرار على العمل والسعي وراء لقمة العيش، يواصل محمد عبدالفتاح، الذي تجاوز الخمسين من عمره، رحلته اليومية في تجارة الأسماك داخل محافظة كفر الشيخ، غير عابئ بتقلبات الطقس أو سقوط الأمطار.

تحت زخات المطر، يقف الرجل قادمًا من محل إقامته في قرية القصابي التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، منشغلاً بعمله، يبيع ويشتري، متحديًا البرودة والرياح، مؤمنًا بأن السعي الحلال لا يعرف التوقف.

ويجسد "محمد عبدالفتاح" نموذجًا للكادحين الذين يواصلون العمل رغم التحديات، في رسالة صامتة مفادها أن الإرادة القوية قادرة على تجاوز قسوة الظروف، وأن السعي الدؤوب هو الطريق الحقيقي لنيل الرزق

ويؤكد "محمد"، أن الأمطار بالنسبة له ليست عائقًا، بل “فأل خير”، تعني زيادة في الرزق وبركة في العمل، مشيرًا إلى أن من يسعى لكسب قوته بالحلال لا يخشى الظروف، بل يواصل طريقه متوكلاً على الله.

وأوضح أنه يعمل في تجارة الأسماك منذ أكثر من 20 عامًا، اعتاد خلالها مواجهة مختلف الظروف الجوية، سواء في حر الصيف أو برد الشتاء، دون أن تمنعه من أداء عمله.

وفي حديثه لمصراوي قال: "المهنة علمتنا الصبر والتحمل، وجعلتني أكثر إيمانًا بأن الرزق بيد الله وحده..وبصراحة معرفش حاجة اسمها الراحة ماعرفش غير الشغل والبحث على لقمة العيش بالحلال".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

"نحن نخسر الحرب".. محلل عسكري أمريكي: الهجوم على إيران يفشل عسكريًا وقانونيًا
"من الفضاء إلى الأرض".. ما هو نظام القبة الذهبية الذي يحمي أمريكا من التهديدات
أصحابُ الأماكن المكشوفة والصيادون والمزارعون.. خاسرون بسبب الطقس السيئ
كنزي دياب جريئة ورنا رئيس مع زوجها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
