طوارئ في المنيا لمواجهة ليلة الغبار والأمطار

شهدت محافظة المنيا مساء اليوم الأربعاء، حالة من الطقس السيء، بعد هبوب عاصفة ترابية شديدة، مصحوبة بأمطار متوسطة الشدة على كافة أرجاء المحافظة ومراكزها التسع.

وخلت غالبية الشوارع من المواطنين، والذين فضلوا البقاء في منازلهم في ظل الطقس المضطرب، خاصة مرضى الأمراض الصدرية والحساسية، لتشهد الشوارع سيولة مرورية كبيرة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أكدت على اضطراب حالة الطقس بكافة الأرجاء والمحافظات، وناشدت المواطنين والسائقين توخي الحذر.

من جانبه أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، مشددًا على تفعيل غرف العمليات والطوارئ على مدار الساعة، والتنسيق الكامل مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو أعطال طارئة، بما يحقق استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر.

ووجّه المحافظ الوحدات المحلية بمراجعة جاهزية المعدات والسيارات، وتكثيف الانتشار الميداني لفرق الرصد لمتابعة الحالة الجوية لحظة بلحظة، مع سرعة التدخل في المناطق الأكثر تأثرًا، إلى جانب التأكد من كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار وجاهزية محطات الرفع للعمل بكامل طاقتها.