



وسط الأمطار الغزيرة خرج شاب أصطحب رفيقه الأليف في جولة بمدينة السلام التابعة لمحافظة السويس مستقلا " فيسبا" يتنقل به وهو يتفادى أماكن تجمعات المياه وسط الودق المنهمر فوق رأسه ورفيقه.

ورصدت عدسة "مصراوي" الشاب يستقل "الفيسبا"، بنهاية شارع الجامعة بمدينة السلام، قادما من شارع الجامعة متجها إلى طريق " السويس – القاهرة" السريع، ويقف أمامه على المركبة كلبه الأليف بالمساحة الفارغة بين المقعد والمقود، وهو يحتضنه وينحني يجسده يحاول أن يغطيه بردائه يحميه من المطر والبرد رحمة به.



ورغم تقلبات الطقس ورائحة المطر التي تمتزج بهواء المدينة، إلا أن الكلب الأليف ظل هادئا على الدراجة، بينما كان صديقه يتحرك وسط المطر يمسك بالمقود يتوسط هو ذراعية، يتابعا سويا سقوط الأمطار.



ربما خرجا في رحلة من سقوط الأمطار الغزيرة، أو قررا الخروج والسير تحت المطر في مدينة تقل فيها فرص سقوط الأمطار مقارنة بجيرانها في الاتجاهات الأربعة، لكن المؤكد أن علاقة تملأها الانسانية والرحمة جمعت بين الشاب حيوانه الأليف ليكون رفيقه تحت المطر الذي سقط بلا هوادة على مدينة السويس تضرب الأسفلت.



أثار المشهد إعجاب المارة الذين اضطرتهم ظروف العمل التواجد وعبور الطريق في ذلك الوقت تحت المطر، لا يأبهون بقدر الماء الذي غمر ملابسهم بينما أعينهم على شاب يقود في ذلك الجو العاصف، يحكي في صمت عن صداقة وثقة لم يكسرها المطر ولا يفرقها البرد.