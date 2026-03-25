سطرت موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، فصلاً مأساويًا في حياة أسرة تقطن حي الجمرك، بعدما لقيت أم شابة مصرعها إثر سقوط سقف حجرة بعقار قديم، في حين كتب القدر نجاة جديدة للزوج وبقية الأطفال الذين شاهدوا اللحظات الأخيرة لرحيل والدتهم.

نجاة الأسرة ورحيل الأم

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة الإسكندرية بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط سقف حجرة بالدور الثالث على حجرة بالدور الثاني بالعقار رقم 14 شارع سيدي داود بمنطقة الحجاري بحري.

وأسفر الحادث عن وفاة السيدة "بدور. ع. ي" (25 عامًا)، بينما نجا زوجها وأطفالها من الانهيار الذي وقع بشكل مفاجئ نتيجة تشبع الجدران بمياه الأمطار.

قرار هدم جزئي

وبالفحص الفني الذي أجرته الأجهزة التنفيذية، تبيّن أن العقار مكوّن من دور أرضي سكني وثلاثة أدوار علوية.

وكشفت السجلات الرسمية أن العقار صادر له قرار هدم جزئي يحمل رقم 7 لسنة 2024، ولم يتم تنفيذه بالكامل، مما أدى إلى تداعي السقف وانهياره على قاطنيه خلال موجة الطقس السيئ التي تضرب المدينة حاليًا.

تحرك عاجل وتأمين الموقع

من جانبه، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، فور استلام البلاغ، بتحرك كافة الأجهزة المعنية بالتنسيق مع الحماية المدنية والإسعاف للتعامل مع الحادث.

وقررت المحافظة إحالة ملف العقار بالكامل إلى مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، مع فرض كردون أمني بمحيط العقار لتأمين المارة وضمان عدم تعرض الجيران لأي مخاطر إضافية.

وتقدم محافظ الإسكندرية بالتعازي لأسرة الراحلة، مشددًا على استمرار المتابعة اللحظية لكافة البلاغات الواردة لغرف العمليات للحفاظ على سلامة المواطنين وأرواحهم.