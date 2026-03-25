أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة إثر انهيار سقف عقار في الإسكندرية- صور

شهدت محافظة الشرقية تحركات مكثفة من الأجهزة التنفيذية، عقب موجة من التقلبات الجوية وسقوط أمطار على مناطق متفرقة، حيث وجّه حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بسرعة التعامل مع تجمعات المياه ورفع آثارها من الشوارع الرئيسية والفرعية، لضمان تسيير الحركة والحفاظ على سلامة المواطنين.

انتشار مكثف لمعدات شفط المياه

أصدر المحافظ تعليمات عاجلة بالدفع بسيارات الشفط والكسح إلى مختلف مراكز ومدن المحافظة، للتعامل الفوري مع تجمعات المياه الناتجة عن أمطار، خاصة في الطرق الحيوية ومداخل ومخارج المدن، إلى جانب الأنفاق، مع التأكيد على ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية.

كما شدد على التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة واحتواء آثار موجة الطقس التي تشهدها المحافظة.

رفع كفاءة شبكات الصرف والاستعداد للطوارئ

وتضمنت توجيهات المحافظ مراجعة كفاءة عمل محطات الصرف الصحي، وصيانة بالوعات الأمطار بشكل دوري، إلى جانب التأكد من جاهزية المولدات الكهربائية الأساسية والاحتياطية، وفحص مواتير الشفط والرفع، تحسبًا لأي طارئ قد ينتج عن الطقس السيئ.

إجراءات وقائية لحماية المواطنين

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، وجّه المحافظ بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها بشكل آمن، لتفادي حوادث الصعق الكهربائي، خاصة مع استمرار امطار غزيرة في بعض المناطق.

كما دفعت الأجهزة التنفيذية بمعدات إضافية وسيارات الكسح لرفع المياه أولًا بأول، والعمل على تيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات.

تحذيرات للمواطنين خلال موجة الطقس

ودعا محافظ الشرقية المواطنين إلى توخي الحذر خلال موجة الطقس، خاصة أثناء القيادة على الطرق، مع ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللوحات المعدنية خلال فترات الرياح وسقوط الأمطار.

كما ناشد المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو حالات طارئة عبر الخط الساخن (114) أو منظومة الشكاوى الحكومية (16528)، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة تطورات الطقس الآن.