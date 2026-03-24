وجهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية الكاملة بكافة الوحدات المحلية والقطاعات التنفيذية والخدمية على مستوى المحافظة.

جاء هذا القرار تزامناً مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أفادت بتعرض المنطقة لحالة من تقلبات الطقس المتوقعة، يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتراجع درجات الحرارة، مع وجود فرص قائمة لسقوط الأمطار.

وشددت المحافظ على ضرورة تفعيل غرف العمليات والأزمات لتشغيلها على مدار الساعة، وجرى ربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ لضمان المتابعة اللحظية وتدفق المعلومات.

كما جرى الدفع بفرق الطوارئ والتدخل السريع للتعامل الفوري مع أي آثار قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، خاصة على الطرق والمحاور الرئيسية التي تربط مدن المحافظة الشاسعة.

وفي سياق متصل، جرى رفع كفاءة المعدات وجاهزية الأطقم الفنية في قطاعات الكهرباء، مياه الشرب، الصرف الصحي، والصحة، لضمان استمرارية الخدمات.

وأهابت المحافظة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار، والالتزام بإرشادات السلامة أثناء القيادة. وجرى تخصيص أرقام لتلقي البلاغات عبر الخط الأرضي (0922925446) والواتساب (01009945477).