تحركات عاجلة لمواجهة تقلبات الطقس فى الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

11:39 م 24/03/2026

حنان مجدي محافظ الوادي الجديد

وجهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية الكاملة بكافة الوحدات المحلية والقطاعات التنفيذية والخدمية على مستوى المحافظة.

جاء هذا القرار تزامناً مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أفادت بتعرض المنطقة لحالة من تقلبات الطقس المتوقعة، يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتراجع درجات الحرارة، مع وجود فرص قائمة لسقوط الأمطار.

وشددت المحافظ على ضرورة تفعيل غرف العمليات والأزمات لتشغيلها على مدار الساعة، وجرى ربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ لضمان المتابعة اللحظية وتدفق المعلومات.

كما جرى الدفع بفرق الطوارئ والتدخل السريع للتعامل الفوري مع أي آثار قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، خاصة على الطرق والمحاور الرئيسية التي تربط مدن المحافظة الشاسعة.

وفي سياق متصل، جرى رفع كفاءة المعدات وجاهزية الأطقم الفنية في قطاعات الكهرباء، مياه الشرب، الصرف الصحي، والصحة، لضمان استمرارية الخدمات.

وأهابت المحافظة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار، والالتزام بإرشادات السلامة أثناء القيادة. وجرى تخصيص أرقام لتلقي البلاغات عبر الخط الأرضي (0922925446) والواتساب (01009945477).

فيديو قد يعجبك



أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
ملك مصر.. كيف ودعت الجماهير محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول؟
ملك مصر.. كيف ودعت الجماهير محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول؟
مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
بوساطة مصر.. "قناة اتصال" مع الحرس الثوري ومقترح لوقف حرب إيران
بوساطة مصر.. "قناة اتصال" مع الحرس الثوري ومقترح لوقف حرب إيران
تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري

مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)