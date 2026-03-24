أهابت محافظة بورسعيد، بالمواطنين، اليوم الثلاثاء، ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الإرشادية، حفاظًا على سلامتهم، في ظل الظروف الجوية والتقلبات التي قد تتسبب في مخاطر محتملة، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

التحذير من أعمدة الإنارة

وشددت المحافظة، في بيان لها، على ضرورة الابتعاد تمامًا عن أعمدة الإنارة والأكشاك والمحولات الكهربائية، لما تمثله من خطر الصعق الكهربائي، خاصة في أوقات الطقس غير المستقر.

تجنب اللوحات والمباني المتهالكة

كما دعت محافظة بورسعيد المواطنين إلى تجنب الوقوف أو السير أسفل اللوحات الإعلانية أو بالقرب من الأشجار المتهالكة والمباني القديمة، تفاديًا لأي حوادث قد تنتج عن سقوطها.

تأمين الشرفات والأسطح

كما أكدت أهمية تثبيت جميع المقتنيات والأدوات الموجودة فوق الأسطح أو في الشرفات، لمنع تطايرها أو سقوطها بما قد يهدد سلامة المارة، مع سرعة الإبلاغ عن أي أعطال أو مخاطر عبر أرقام الطوارئ، وهي: الكهرباء (121)، الإسعاف (123)، النجدة (122)، الغاز (129)، مياه الشرب والصرف الصحي (125)، بالإضافة إلى رقم مركز عمليات الشبكة الوطنية (0663222945).

التأكيد على سلامة المواطنين

وأكدت محافظة بورسعيد أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، مشددة على ضرورة التعاون والالتزام بالتعليمات للحد من المخاطر والحفاظ على الأرواح والممتلكات.