إعلان

تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس بجامعتي المنيا الحكومية والأهلية

كتب : جمال محمد

07:34 م 24/03/2026

جامعة المنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 مارس للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك بناء على توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعليق الدراسة حضورياً، وفي إطار الحرص على سلامة منتسبي الجامعة، واستجابةً لتقلبات الأحوال الجوية المتوقعة.

وأشار الدكتور عصام فرحات إلى أن القرار يشمل تعليق الامتحانات التي كان مقررًا عقدها خلال هذين اليومين، على أن يتم تحديد مواعيد بديلة لها لاحقًا وفقًا لظروف كل كلية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وعدم الإخلال بالجداول الدراسية ومع استمرار الدراسة عن بعد خلال هذين اليومين.

وأضاف أن القرار يستثني الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، وأفراد الأمن الجامعي، والعاملين بإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، وكذلك الفئات التي تتطلب طبيعة عملها التواجد، وذلك وفقًا لتقدير رؤساء القطاعات والكليات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية بكفاءة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحقيق أعلى درجات الأمان للطلاب والعاملين، وضمان تكافؤ الفرص بينهم، مع المتابعة المستمرة لتطورات الحالة الجوية، واتخاذ ما يلزم من قرارات فورية لحماية المجتمع الجامعي.

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

