تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مجزر بني أحمد الغربية “النصف آلي” عقب الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة المجازر الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة للتوسع في إنشاء وتطوير المجازر على مستوى الجمهورية.

12 قرية تستفاد من المجزر .

وأوضح المحافظ أن المجزر الجديد أُنشئ بتكلفة إجمالية بلغت نحو 24 مليون جنيه، ويخدم قرابة 12 قرية بإجمالي نحو 500 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة المباني والعنابر والأرضيات، إلى جانب تنفيذ أنظمة حديثة لمقاومة الحريق وإنشاء خزانات مخصصة لاستيعاب مخلفات التشغيل، بما يحقق أعلى معايير السلامة والجودة.

20 رأس ماشية في الساعة .

وأضاف كدواني أن المجزر مجهز بصندوق ذبح يستوعب من 15 إلى 20 رأس ماشية في الساعة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم في توفير لحوم حمراء آمنة وصحية للمواطنين، فضلًا عن دعم البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات البيئية وفق أحدث المعايير.

مكافحة ظاهرة الذبح خارج المذابح .

وخلال جولته، تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، الذي أوضح أن المجزر مقام على مساحة 2400 متر مربع، ويضم عنبرين منفصلين أحدهما للمواشي والآخر للأغنام، بما يسهم في استيعاب أعداد أكبر من الذبائح والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية، وضمان سلامة الغذاء.

وأشار مدير المديرية إلى أن تطوير مجزر بني أحمد يأتي ضمن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، والذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمنظومة البيطرية وتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء وفق أحدث المواصفات الفنية والبيئية العالمية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور رمضان توفيق كامل، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا.