تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الثلاثاء، سير الدراسة بمدارس قريتي دكران وبني سميع التابعة لإدارة أبوتيج التعليمية، وذلك عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك. وشدد خلال جولته على الانضباط المدرسي والمواظبة على الحضور وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وبتكليف من اللواء محمد علوان محافظ أسيوط بتكثيف المتابعات الميدانية.

قيادات تعليمية ترافق الجولة

رافق وكيل الوزارة خلال جولته كل من محمد العجان وكيل إدارة أبوتيج التعليمية، ومحمد زيدان مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، والدكتورة منال رمضان رئيس قسم التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى مسؤولي المتابعة الميدانية.

متابعة سير العملية التعليمية بمدارس دكران

استهل دسوقي جولته بمدرسة العاشر من رمضان الابتدائية بدكران، حيث تفقد عددًا من الفصول والمعامل والمكتبة وغرف الأنشطة المدرسية، واطمأن على انتظام الحصص والتزام الطلاب والمعلمين.

المرور على مدارس بني سميع وتقييم الانضباط

واستكمل وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة بني سميع الابتدائية المشتركة، التي تضم 12 فصلًا دراسيًا، ثم تفقد مدرسة بني سميع الثانوية المشتركة البالغ عدد فصولها 6 فصول. وأشاد دسوقي بانتظام الطلاب والتزامهم بالحضور، إضافة إلى تفاعلهم داخل الحصص الدراسية.

التأكد من تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي

وخلال الجولة، اطمأن وكيل الوزارة على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي داخل الفصول، كما حضر بعض الحصص والتقى عددًا من المعلمين، موجهًا بضرورة الالتزام بسجلات الدرجات والتقييمات الأسبوعية والمهام الصفية، إلى جانب متابعة سلوك ومواظبة الطلاب بشكل مستمر.

انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة

وأشار دسوقي إلى أن الدراسة انتظمت اليوم في جميع مدارس محافظة أسيوط البالغ عددها 3,137 مدرسة على مستوى 11 إدارة تعليمية، بإجمالي 1,213,000 طالب وطالبة موزعين على 30,999 فصل دراسي في مختلف نوعيات التعليم، بما فيها المدارس الحكومية واللغات والخاصة واليابانية والتعليم الفني ومدارس المتفوقين والتكنولوجيا التطبيقية، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

تفعيل البرامج العلاجية والأنشطة المدرسية

وأكد وكيل الوزارة ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل المدرسي، وعلى رأسها تفعيل برامج علاج الطلاب الضعاف في مختلف المواد، وتطبيق برامج القرائية بالمرحلة الابتدائية، ومتابعة الغياب اليومي، وتفعيل الأنشطة والمسابقات الثقافية والرياضية والعلمية لتهيئة بيئة تعليمية جاذبة وآمنة. كما شدد على تنفيذ الندوات التثقيفية والتوعوية لتعزيز قيم الولاء والانتماء وتفعيل المشاركة المجتمعية.