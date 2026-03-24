وجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بسرعة التعامل مع شكوى أحد المواطنين بشأن وجود عمود إنارة متهالك بشارع مدرسة جمال عبد الناصر بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق، وذلك فور رصدها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤكدًا أهمية الاستجابة الفورية لمشكلات المواطنين.

تحرك ميداني عاجل

وكلف المحافظ رئيس حي ثان الزقازيق بالتنسيق مع مسؤولي شركة القناة لتوزيع الكهرباء بقطاع غرب الزقازيق، للانتقال الفوري إلى موقع الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المارة.

إصلاح الخطر وتأمين الموقع

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع شركة الكهرباء إلى موقع البلاغ، حيث تم استبدال عمود الإنارة المتهالك بآخر جديد، إلى جانب عزل الأسلاك الكهربائية المتساقطة بشكل كامل، لمنع حدوث أي حالات صعق كهربائي وضمان سلامة المواطنين.

توجيهات بتكثيف الصيانة

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الدورية لأعمدة الإنارة في الشوارع والميادين، مع تكثيف أعمال الصيانة الشاملة، والتأكد من تغطية أي أسلاك مكشوفة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

قنوات لتلقي شكاوى المواطنين

وناشد المحافظ المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي أعطال أو مخاطر تتعلق بالمرافق العامة، من خلال الخط الساخن 114 التابع لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أو عبر منظومة شكاوى مجلس الوزراء على الرقم 16528، مؤكدًا أن جميع الشكاوى يتم التعامل معها بشكل فوري وجاد.

«المواطن يسأل.. والمحافظ يستجيب»

وأكد الأشموني أن الأجهزة التنفيذية تواصل رصد شكاوى المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، والعمل على حلها ميدانيًا في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن مبادرة «المواطن يسأل.. والمحافظ يستجيب» تمثل نهجًا مستمرًا لتعزيز التواصل المباشر وتحقيق رضا المواطنين.