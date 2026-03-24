كرة السلة

الأهلي

18:00

المصرية للاتصالات

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

14:30

المقاولون العرب

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الطيران

14:30

الأهلي

مصدر يكشف مفاجأة.. نيوم السعودي يرغب في ضم إمام عاشور

كتب : مصراوي

03:27 م 24/03/2026 تعديل في 03:42 م

إمام عاشور

ترددت في الساعات الماضية، أنباء متداولة عن دخول لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، في مفاوضات مع نادي القادسية السعودي للانضمام إلى صفوفه بالفترة المقبلة.

حقيقة مفاوضات القادسية وتفاصيل اهتمام نيوم بإمام عاشور

أكد مصدر مقرب من إمام عاشور في تصريحات لمصراوي، أن اللاعب لم يتفاوض مع القادسية السعودي وما قيل عن اقترابه للفريق السعودي في الموسم المقبل غير صحيح حتى الآن".

وأوضح المصدر في تصريحاته: "نيوم السعودي سبق وفاوض امام عاشور بداية هذا الموسم لكن الأهلي رفض رحيله".

مضيفًا: "قد تتجدد مفاوضات نيوم في وقت قريب مرة أخرى خاصة في ظل العلاقة الجيدة بين وكيله ومسئولي النادي السعودي".

واختتم المصدر: "الأهلي لازال يريد تمديد عقد إمام عاشور لكن هذا لن يحدث الا في نهاية الموسم ولن يتم فتح هذا الملف الآن".

