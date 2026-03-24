أحالت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق عامل إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين - سبق الحكم عليهم - في قتل سائق عقب مطاردته لسرقة سيارته على طريق أسيوط/سوهاج الزراعي. وحددت المحكمة جلسة 31 مارس الجاري للنطق بالحكم.

تشكيل المحكمة وهيئة الجلسة

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان، الرئيس بالمحكمة، وراجي محمود أحمد، نائب رئيس المحكمة، وبأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبد العال.

تفاصيل العثور على جثمان السائق

تعود وقائع القضية رقم 21300 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة أسيوط من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثمان "مظهر. ع. أ" داخل سيارته مصابًا بطلقات نارية ناحية قرية المطيعة.

تحديد هوية المتهمين وضبط أحدهم

وبعد تقنين الإجراءات وفحص كاميرات المراقبة، تمكنت مباحث أسيوط من تحديد هوية الجناة، وهم المتهم "عمر. ح. هـ"، عامل، وثلاثة آخرين سبق الحكم عليهم. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم الأول بعد هروبه.

تحريات الشرطة حول التخطيط للجريمة

وكشفت تحريات النقيب أحمد جمال، معاون مباحث مركز أسيوط، أن المتهمين شكّلوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في السرقة بالإكراه. واتفقوا مسبقًا على سرقة سيارة، فاستأجروا مركبة من مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وتوجهوا بها إلى طريق أسيوط/سوهاج الزراعي لترصد سيارة المجني عليه. وعند مرور السائق لاحقوه، وأشهَر المتهم الأول سلاحًا ناريًا في وجهه، وعندما رفض التوقف، أطلقوا عليه أعيرة نارية أردته قتيلًا.

الهروب والقبض على الجناة

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين فرّوا فور تأكدهم من وفاة المجني عليه خشية كشف أمرهم. وتمكنت أجهزة الشرطة من ضبطهم باستخدام الوسائل الفنية الحديثة، واعترفوا بارتكاب الواقعة.