أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، انتظام الدراسة بكافة كليات الجامعة مع أول أيام العودة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي 2026م.

متابعة العملية التعليمية

وأكد رئيس الجامعة على تواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب لمتابعة سير العملية التعليمية وضمان الالتزام بالجداول الدراسية، وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل الحرم الجامعي، استعدادًا لاقتراب امتحانات منتصف الفصل الدراسي، مع التأكيد على الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات.

استمرار الأنشطة الطلابية

وأشار الجيزاوي إلى استمرار ممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة من خلال عدد من المراكز والبرامج التي توفرها الجامعة، والتي تسهم في تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، وتطوير المهارات وبناء الشخصية وتكوين صداقات دائمة بين الطلاب.

ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة

وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات وكافة المعنيين بضرورة الالتزام بحزمة الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء في منشآت ووحدات الجامعة، بما يتوافق مع جهود الدولة المصرية، مؤكدًا حرص جامعة بنها على دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال أنشطتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية.