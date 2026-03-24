إعلان

جامعة بنها تعلن انتظام الدراسة بكافة الكليات عقب عيد الفطر - صور

كتب : أسامة علاء الدين

03:04 م 24/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جامعة بنها تعلن انتظام الدراسة بكافة الكليات عقب عيد الفطر (1)
  • عرض 4 صورة
    جامعة بنها تعلن انتظام الدراسة بكافة الكليات عقب عيد الفطر (3)
  • عرض 4 صورة
    جامعة بنها تعلن انتظام الدراسة بكافة الكليات عقب عيد الفطر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، انتظام الدراسة بكافة كليات الجامعة مع أول أيام العودة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي 2026م.

متابعة العملية التعليمية

وأكد رئيس الجامعة على تواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب لمتابعة سير العملية التعليمية وضمان الالتزام بالجداول الدراسية، وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل الحرم الجامعي، استعدادًا لاقتراب امتحانات منتصف الفصل الدراسي، مع التأكيد على الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات.

استمرار الأنشطة الطلابية

وأشار الجيزاوي إلى استمرار ممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة من خلال عدد من المراكز والبرامج التي توفرها الجامعة، والتي تسهم في تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، وتطوير المهارات وبناء الشخصية وتكوين صداقات دائمة بين الطلاب.

ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة

وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات وكافة المعنيين بضرورة الالتزام بحزمة الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء في منشآت ووحدات الجامعة، بما يتوافق مع جهود الدولة المصرية، مؤكدًا حرص جامعة بنها على دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال أنشطتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتظام الدراسة عيد الفطر جامعة بنها الأنشطة الطلابية امتحانات منتصف الفصل ترشيد الكهرباء التعليم الجامعي رؤية مصر 2030

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من ممدوح عباس بعد رفض طعن الزمالك لعودة أرض إكتوبر
رياضة محلية

أول تعليق من ممدوح عباس بعد رفض طعن الزمالك لعودة أرض إكتوبر
ظافر العابدين يروج لمسلسله الجديد "ممكن" مع نادين نسيب نجيم
زووم

ظافر العابدين يروج لمسلسله الجديد "ممكن" مع نادين نسيب نجيم
رد رسمي.. قطر تكشف موقفها من الوساطة بين واشنطن وطهران
شئون عربية و دولية

رد رسمي.. قطر تكشف موقفها من الوساطة بين واشنطن وطهران
من "السلم والثعبان" لـ "المتر سمير" و"الكينج".. أعمال فنية تواجه أزمات
زووم

من "السلم والثعبان" لـ "المتر سمير" و"الكينج".. أعمال فنية تواجه أزمات
سي بي إس: إيران تتلقى مقترحات أمريكية عبر وسطاء تمهيدًا لمحادثات محتملة
شئون عربية و دولية

سي بي إس: إيران تتلقى مقترحات أمريكية عبر وسطاء تمهيدًا لمحادثات محتملة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً.. تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد غدًا بسبب الطقس السيئ
موعد عيد الأضحى المبارك 2026- اضغط للتفاصيل
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة طقس قوية تبدأ خلال ساعات- اضغط للتفاصيل
صور- طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"