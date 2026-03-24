ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المتهم بالاعتداء على سيدة وابنتها أمام إحدى مدن الملاهي بشارع طرح البحر، والتي تم تداول مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضبًا واسعًا بين المواطنين.

توجيهات بسرعة فحص الواقعة

وكان اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، قد وجه بسرعة فحص الواقعة فور تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المتهم وضبطه.

تحديد هوية المتهم وضبطه

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية المتهم وضبطه وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.