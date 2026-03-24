الفيوم- حسين فتحي:

شهدت عزبة "المائتين" التابعة لقرية العزيزية بمركز طامية بمحافظة الفيوم، واقعة مأساوية انتهت بمقتل شاب 27 عامًا، خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين نتيجة خلافات بين عائلته وعائلته أخرى بنفس النجع.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارا من العقيد أحمد محمد سيف مأمور قسم شرطة مركز طامية، يفيد بمصرع الشاب "أحمد محمود الغرباوي".

كشف مصدر طبي، أن مشرحة مستشفى طامية المركزى، استقبلت جثة الشاب

وبها إصابات عبارة عن جرح قطعي نافذ في منطقة الرقبة، وإصابات أخرى بالرأس أدت إلى وفاته بمنطقة الحادث، إذ تم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

عقب وقوع الحادث، انتقلت قوات الأمن بمديرية أمن الفيوم، إلى موقع الحادث، إذ تم فرض كردونًا أمنيًا بمحيط عزبة المائتين لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين والسيطرة على الأوضاع.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت نيابة مركز طامية التي أمرت بسرعة ضبط مرتكبي الحادث والسلاح المستخدم، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة ومباشرة التحقيقات.